Австрія на тлі заяв путіна готова стати майданчиком для переговорів

Австрія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та росією, які «мають відбуватися без попередніх умов і на рівних». Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у Х (Twitter).

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Зокрема Негаммер написав, що країна «бере до уваги заяви російського президента про його відкритість до мирних переговорів з Україною», а тому готова «служити майданчиком для переговорів».

«Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов і на рівних. Австрія буде готова підтримати справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві, і служити майданчиком для переговорів як країна, де розташована штаб-квартира ОБСЄ», — написав він.

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Як раніше писали «ФАКТИ», аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що через впевненість путіна у своїй армії кремлівський диктатор не готовий до мирних переговорів на інших умовах, крім капітуляції України.

Експерти також зазначають, що росія, швидше за все, продовжить свою геноцидну війну проти України, якщо не зіткнеться із значними невдачами на полі бою та потужною підтримкою України з боку Заходу.

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«Малоймовірно, що будь-який російський лідер після путіна буде більш схильний до мирних переговорів та справедливого вирішення конфлікту. кремль роками заперечував існування української нації та делегітимізував український суверенітет, і ця політика мала значний та, ймовірно, довготривалий вплив на російське суспільство та еліту», — зазначили в ISW.

Також «ФАКТИ» писали, що російський диктатор, виступаючи під час засідання дев'ятого Східного економічного форуму 5 вересня, заявив, що головним завданням війни проти України залишається захоплення Донецької області. Також диктатор заявив, що росія не відмовлялася від переговорів з Україною, але на основі «документів» узгоджених у Стамбулі у 2022 році. Нагадаємо, тоді росіяни вимагали фактичної капітуляції України з «демілітаризацією» та «денацифікацією».

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Він додав, що посередниками можуть бути Китай, Бразилія, Індія, бо у нього з представниками цих країн «довірливі» відносини.

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