Рятувальники є мішенню для путінської армії: в Німеччині звинуватили росіян у подвійних ракетних ударах

Коли російські ракети б’ють по Україні, рятувальники також опиняються в небезпеці. Очевидно, вони є навмисною мішенню путінської армії. Міністр закордонних справ ФРН Аннелена Бербок звинуватила президента путіна в нападі на рятувальників, які були викликані на місце російської ракетної атаки в Полтаві.

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«Поки путін перебуває в Улан-Баторі, дві російські ракети влучили в Полтаву. Друга, коли медики вже надавали допомогу пораненим. путін не знає меж жорстокості. Він має бути притягнутий до відповідальності», — написала вона на платформі Х.

Сирени також звучали у Львові, де внаслідок російських атак загинуло семеро людей. Знову ж таки була застосована тактика, відома як «подвійний удар», яка полягає в тому, що після першого удару росіяни вичікують, поки до місця події підійде допомога, а потім наносять ще один удар, щоб ще більше збільшити кількість жертв, пише T-online.

росія вже здійснювала подібні подвійні удари раніше. У квітні загинули троє рятувальників у Харкові, а через деякий час — у Запоріжжі. Схема завжди однакова: спочатку влучає ракета, потім приїжджають рятувальники — і прилітає ще одна. У Запоріжжі їх було навіть дві, повідомляє BBC. Чотири людини загинули. Серед загиблих — двоє журналістів, які хотіли висвітлити російські атаки.

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Президент України Володимир Зеленський у березні 2023 року вже найрішучішим чином засудив тактику подвійного удару під час російської атаки на Одесу, назвавши її «підлим актом боягузтва».

Олег Синєгубов, очільник Харківської області, заявив у квітні українським ЗМІ, що росія почала неодноразово атакувати свої цілі «вдень і вночі». «Окупаційні війська використовують тактику подвійного удару, щоб вразити цивільних рятувальників та інших працівників, які першими прибувають на місце події», — сказав він.

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Управління ООН з координації гуманітарних питань заявило, що «особливо тривожна тенденція» подвійних ударів, повідомляє BBC. Воно назвало їх «жорстокими» і «недобросовісними» і закликало покласти їм край.

«На жаль, тактика подвійних ударів стає все більш поширеною останнім часом. Це важко зрозуміти. Росіяни не мають на це права, — сказав ВВС речник українських рятувальних сил Олександр Хорунжий. — Вони точно знають, що роблять, і це стосується не лише рятувальників, поліцейських, комунальників чи парамедиків. Це зачіпає звичайних цивільних осіб».

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Гуманітарні працівники часто беззахисні перед ракетами, частково через те, що українські системи протиповітряної оборони вичерпали свій ресурс. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Вісім систем IRIS-T SLM і дев'ять систем IRIS-T SLS були замовлені для України, заявив Шольц на базі Бундесверу в Тодендорфі в Шлезвіг-Гольштейні.

Уряд Німеччини вже поставив до України чотири системи озброєння Iris-T SLM і три супутні системи Iris-T SLS від Diehl Defence. Вони добре зарекомендували себе у захисті від російських атак. За словами Шольца, з їх допомогою було збито 250 російських крилатих ракет, безпілотників і ракет, що врятувало багато життів. Коефіцієнт влучання становить 95 відсотків.

Раніше публікувалося пояснення аналітика, чому найближчим часом обстрілів міст буде більше.

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