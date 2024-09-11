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«Досить якісна система наведення»: експерт про ракети, які Іран передав рф

19:40 11 вересня 2024
іранські ракети

Іран передав росії далекобійні ракети Arman і Ababil, що мають радіус дії 80 км. Вони схожі на HIMARS. Про це розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

«Нещодавно зʼявилась інформація, що Іран передав росії понад 200 ракет. Але це не ракети дальність понад 300 км, а менш далекобійні. Це можуть бути ракети Arman й Ababil. Вони можуть вражати цілі на відстані 80 км й схожі за своїми можливостями на ракету Himars», — сказав Олег Катков.

В ракеті Ababil, додав експерт, досить якісна система наведення, оскільки там є версія з напівактивним лазерним наведенням.

«Тобто фактично ракета безпосередньо летить на підсвічувану ціль», — пояснив Олег Катков.

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Нагадаємо, днями постійний представник Ірану при ООН рішуче відкинув всі звинувачення у передачі ракет росії і назвав західні країни лицемірами.

Своєю чергою президент США Джо Байден 13 вересня обговорить з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України бити далекобійною зброєю по рф.

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