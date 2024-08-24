Видумують все нові й нові пояснення: стало відомо, чому США не дають бити по росії ATACMS

США, скоріше за все, не хочуть давати Україні дозвіл застосовувати по території росії далекобійне озброєння, в тому числі ракети ATACMS, тому що сподіваються у майбутньому перезавантажити відносини з кремлем. Щоб виправдатися, Білий дім та Пентагон активно розповсюджують думку про те, що в України, мовляв, і без цього є можливості для перемоги. Про це пише американське видання Politico з посиланням на власні джерела.

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Як зазначає видання, США не дозволяють Україні використовувати ракети ATACMS та Storm Shadow — британсько-американські ракети, видумуючи все нові й нові пояснення.

Politico поспілкувалося з вісьмома чиновниками в США, Україні та інших частинах Європи, які були знайомі з внутрішніми обговореннями щодо використання зброї далекого радіусу дії. Всім була гарантована анонімність, щоб вільно говорити про внутрішні розбіжності.

«У той час, як Байден пом’якшив попередні занепокоєння щодо ракет великої дальності, танків і винищувачів F-16, обмеження адміністрації щодо того, коли й де використовувати високоточні ракети великої дальності, надані США, викликали величезне розчарування в Києві та серед деяких прихильників у Вашингтоні та Європі», — пише видання.

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Так, один з представників Білого дому сказав, що використання цих ракет нібито може виявитися не таким ефективним, як вважає Україна. До того ж Збройні Сили України мають обмежений запас ракет, а ті, що є, мовляв, можуть не досягти критично важливих цілей, зокрема літаків на аеродромах.

«90 відсотків літаків, які запускають „плануючі бомби“ з російського повітряного простору по українській цивільній інфраструктурі, вже вийшли за межі досяжності цих ракет», — сказав він.

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Київ надав офіційний запит Білому дому, на що там відповіли, що зняття обмежень на далекобійні удари по росії може в майбутньому завадити Вашингтону перезавантажити відносини з кремлем.

Також зазначається, що джерело у вищих ешелонах апарату національної безпеки Байдена вважає, що Київ може розпочати публічну кампанію, щоб застрахуватися від будь-якої потенційної значної втрати позицій в Україні в найближчі місяці. Про це повідомила людина, знайома з внутрішніми розмовами між Вашингтоном і Києвом.

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Українці кажуть, що їм потрібна більша свобода дій, і вони все ще оптимістично налаштовані, що зможуть цього досягти шляхом переговорів. Але все може змінитися на значно гірший для Вашингтона сценарій.

«Зараз є деякі ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике в Україні — можливо, зняти деякі обмеження — перед виборами, тепер, коли він не балотується», — сказало Politico джерело з оточення уряду.

Сполучені Штати Америки ведуть з Україною переговори щодо зняття обмежень на удари зброєю виробництва США по російській території. Але поки що чинні обмеження залишаються незмінними — ракети ATACMS використовувати заборонено. До того ж американці фактично блокують ініціативу Великобританії, яка дозволила Україні завдавати ударів углиб території росії ракетами Storm Shadow. Проте, як стверджує The Times, для надання Києву свободи застосовувати британську зброю на власний розсуд потрібна згода не тільки США, а й Франції та ще однієї країни НАТО — якої саме, не уточнюється. При цьому заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх 15 серпня заявила, що Пентагон «побоюється ескалації» у разі далекобійних ударів по російській території.

Джерело агенції AFP в Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України відзначило, що Київ «був змушений» розпочати наступальну операцію в Курській області, оскільки не отримав від Заходу дозволу на удари по рф далекобійною зброєю.

«Ми проводимо наступ. Мета — розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в росії, оскільки вона не може захистити свій власний кордон», — пояснив український чиновник на умовах анонімності. Він також зазначив, що Україна «дотримуватиметься міжнародного права» під час бойових дій у Курській області.

«ФАКТИ» розповідали, як у США, Німеччині та Франції відреагували на рейд ЗСУ в Курську область рф.

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