«Багато що можна втратити»: генерал про переговори з росією щодо завершення війни

Операція ЗСУ в Курській області спрямована на те, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів і завершити війну, зазначив президент Володимир Зеленський. Натомість генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен переконаний — ймовірність переговорів на цей час низька через імперіалістичні амбіції очільника кремля, повідомляє 24tv.ua.

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«Я вважаю, що на цей момент ймовірність переговорів між Україною та росією низька, адже цілі рф все ще досить імперіалістичні, — пояснив Чіп Чепмен. — Це потрібно змінювати. Успіх ЗСУ в Курській області допомагає наблизити мир. Наразі ще далеко до моменту, коли переговори будуть можливими, або прийнятними з погляду будь-якої сторони».

Генерал додав, що кожна зі сторін має занадто багато того, що можна втратити. Зокрема, буде підірвана позиція путіна.

«У нього досі є імперське мислення і він все ще думає, що може перемогти», — додав генерал.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що майже 150 дронів влаштували «веселу нічку» мешканцям підмосков'я та центральних областей росії, Тим часом ворог пішов на штурм на Курщині.

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