Утримуватимо території необмежений час: Зеленський назвав цілі України в Курській області рф

Президент пояснив цілі рейду ЗСУ в Курську область росії. За словами Володимира Зеленського, Україна буде утримувати захоплені російські території необмежений час, щоб змусити російського президента владіміра путіна провести переговори. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

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За словами президента, Україна планує утримувати підконтрольну Збройним Силам України територію росії — наразі це частина Курської області, яка межує з Сумщиною. Зеленський зазначив, що ці території є частиною «плану миру», і ЗСУ будуть утримувати їх для того, щоб примусити путіна до переговорів. Президент підкреслив, що Україна не має наміру поширювати свій український спосіб життя на захоплені території.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливого захоплення інших територій росії, президент заявив, що не може це обговорювати.

Зеленський також розповів, що росія вже перекинула 60 тисяч своїх солдатів з України до Курської області, проте це суттєво не вплинуло на ситуацію на фронті. Нагадаємо, що 27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна змусила росію перекинути до Курщини 30 тисяч солдатів, але це майже не вплинуло на ситуацію в Донецькій області.

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За даними українських військових, ЗСУ зайняли 100 населених пунктів в Курській області рф і взяли в полон 594 російських військових.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який повідомив про те, що Україна не координувала з Альянсом свої плани в Курській області росії.

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