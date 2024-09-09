Окупанти намагаються максимально закрити небо над Керченським мостом: що відбувається

Речник ВМС ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни максимально прикривають Керченський міст засобами протиповітряної оборони та змушені реагувати на поточні виклики.

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«А викликів там достатньо. Це і об’єкти в самому Криму, це і об’єкти навколо. Тут же питання не в тому, щоб ховатися, а в тому, щоб реагувати. Ми фіксуємо те, що вони максимально насичують, перекривають потреби з ППО навколо цього об’єкта під назвою „Кримський міст“. Останній уже не може повноцінно виконувати функції із залізничної логістики. Відповідно російські окупанти змушені вдаватися до інших способів доставки вантажів для свого угруповання на півдні України. Залишаються бензовози, які будуть гнати через той же самий так званий міст. Адже залишити угруповання без палива вони, звичайно, не можуть».

Але, додав Плетенчук, наразі залізничні перевезення фактично зупинені, залізничний пором не працює.

«Міст на такі навантаження зараз не розрахований. Тому найімовірніше, що будуть у них проблеми, які вони максимально будуть намагатися перекрити в інший спосіб».

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