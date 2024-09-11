«Любов? Так, вона сама»: Оля Полякова вразила зізнанням

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно відправила старшу доньку навчатися за кордон, зізналась у коханні. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши світлину разом з чоловіком Вадимом.

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«Ну що, 20 років! - написала Полякова. — Мені здавалося, що це неможливо, але він зробив неможливе! Спочатку взяв мене на ручки, а потім навчив ходити і робити все самій. А потім не заважав — тільки підтримував та хвалив! Розумію, що це дещо батьківська позиція, але з жінкою, яка була в дитинстві, неможливо інакше! Але я виросла в цьому шлюбі, в любові та теплі, і стала дорослою, незалежною і самовпевненою! І ми тепер батьки нашим прекрасним дівчаткам, а один одному — рідні люди, а ще ми найкращі друзі! Любов? Так, вона сама — доросла, безпечна, затишна!»

Шанувальники артистки привітали її у коментарях, додав, що Оля та Вадим — найкраща пара в українському шоубізнесі.

«Я так пам'ятаю як ви розказувати історію, як Вадік обідився і закрився в кімнаті, то ви з ноги двері вибили», — пригадали шанувальники.

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«Я памʼятаю як ви познайомились, — написав Гарік Корогодський. — Вадік такі про тебе пісні співав — закоханий підліток, й зараз так саме».

«Найпрекрасніша пара в нашому шоубізнесі», — вирішили у коментарях.

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Нагадаємо, раніше Полякова зізналась у змінах у житті.

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