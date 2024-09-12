Потрібно зробити, але можна обійтися: когось з українців тимчасово звільнили від обов'язкової процедури повірки лічильників

Громадяни, квартири яких обладнані лічильниками — води, тепла, газу — мають періодично проводити повірку приладів обліку. Цю процедуру скасовували у зв'язку з ширкомасштабним російським вторгненням, але минулого року відновили. Втім, є категорії громадян, які можуть не проводити цю повірку.

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Це унормовано відповідною урядовою постановою.

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Так, українці, яки проживають на територіях, що тимчасово окупованих російською федерацією, можуть робити це протягом трьох місяців після припинення чи скасування дії надзвичайного стану. А на територіях активних бойових дій (можливих бойових дій) — протягом шести місяців з дати завершення бойових дій

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Фото Pixabay

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