Скільки коштуватиме «підкрутити лічильник»: споживачам газу та води нагадали про величезні штрафи за «самодіяльність»

Споживачі комунальних послуг зобов'язані проводити регулярну повірку лічильників. У разі невиконання цієї вимоги або перешкоджання діям контролерів користувач може понести серйозну відповідальність, пише НаПенсії.

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Щодо газових лічильників штрафи можна отримати, якщо:

• провести самовільний газопровід,

• відновити відключене газопостачання без дозволу,

• підключити додаткові газові прилади,

• пошкодити лічильник,

• втрутитись у роботу облікових приладів, у тому числі зірвати пломбу.

Так, втручання у роботу лічильника чи його самостійний демонтаж карається штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних доходів, тобто 850 — 3 400 грн. Перешкоджання перевірці оподатковується штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних доходів, тобто штраф від 850 — 2 550 грн. Самовільне пошкодження пломби може коштувати порушнику і 100 000 грн, оскільки крім штрафів потрібно буде сплатити ще й нелегітимне використання газу.

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Щодо лічильників води штраф можуть накласти за:

• за використання води в обхід лічильника,

• самостійний демонтаж облікових приладів,

• пошкодження чи втручання у роботу лічильника,

• недопуск контролера до перевірки.

Про пошкодження лічильника або пломби на ньому необхідно терміново повідомити постачальника послуг. В іншому випадку штраф за зрив пломби буде розрахований на основі десятикратного обсягу споживання.

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• Магніт на водомірі може коштувати тисячі гривень, адже штраф нараховується за кожен день з моменту останньої перевірки, а стягнення за день може сягати 500 грн.

• Порушення антимагнітної пломби може коштувати до 20 000 грн.

• Демонтаж приладу обліку або втручання у його роботу карається штрафом у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних доходів.

Підключення без лічильника розраховують за пропускною здатністю труби на добу та точну дату підключення.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як українцям не потрапити під штраф за «комуналку» у десятки тисяч гривень.

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