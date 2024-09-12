Майже 70 дронів противника тероризували українців минулої ночі: скільки вдалося збити

У ніч проти 12 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 69-ти засобів повітряного нападу противника, у тому числі дронів-камікадзе, які атакували Конотоп на Сумщині.

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В командуванні ПС ЗСУ зазначають, що окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області. Також ворог бив двома крилатими ракетами Х-22/32 з літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ — рф., Чауда — Крим).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у росію, ще чотири — локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Станом на 9.00, чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота.

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«Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях», — додали в ПС ЗСУ.

В Київській міській військовій адміністрації зазначили, що вночі була вже сьома атака окупантів на столицю у вересні.

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«Ворог вкотре застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт „Shahed“. Щодо ракет — дійсно, протягом ночі оголошувалися загрози застосування балістики, але обійшлося без застосування по Києву. Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько 2-х годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові і нові БпЛА. Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден з московитських дронів Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах», — зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

А керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що вночі ППО збила над регіоном 10 ворожих БпЛА типу «Shahed». «Разом з тим, виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції. Над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС», — додав він.

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Нагадаємо, що напередодні воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК. Він впав у Чорне море у 70 кілометрах від мису Тарханкут.

Ілюстративне фото зі сторінки ПС ЗСУ у соцмережах

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