Розвідники влучним пострілом знищили російський винищувач над Чорним морем (відео)

Напередодні в мережі обговорювали пошукову операцію російських військових, які намагалися з'ясувати долю літака, що зник над Чорним морем. А 12 вересня з'ясувалися, що українські військові збили черговий ворожий літак — у воду пірнув Су-30СМ



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«Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК. Винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку вкс рф, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму», — повідомляють в ГУР МО України.

Зазначається, що окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку, а через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.



«В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів», — додали в українській військовій розвідці.

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Схоже, що ворожі літаки крутилися біля так званих «вишок Бойко» у Чорному морі, звідки росіян вибили рік тому, та завдавали ударів по Зміїному.

Фото — скріншот

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