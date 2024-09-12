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«Сонцепьокам» припекло: в росії горить великий збройовий завод (відео)

12:53 12 вересня 2024
Пожежа на Омськтрансмаш

У росії, де наприкінці літа — на початку осені довго горіли російські нафтобази, спалахнула ще одна масштабна пожежа — танковий завод горить в Омську.

Пожежа виникла на підприємстві «Омськтрансмаш», яка працює на російський ВПК — випускає танки, важкі вогнеметні системи «Сонцепек». Підприємство перебуває під міжнародними санкціями.

Пожежа, як стверджує місцева влада, не вплинула на виробничий процес. Про те, що спричинило НП, не повідомляється.

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Підприємство також бере участь у виробництві бронетранспортерів, танків Т-72Б3, Т-80У, а також броньованих ремонтно-евакуаційних машин.

Нагадаємо, що днями українські дрони атакували нафтобазу в росії на відстані 1500 км від кордону.

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Фото — скріншот

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