41.04 / 41.60 45.44 / 46.12
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Знімні нарукавники і манжети: тренд осені-2024

21:36 15 вересня 2024
Знімні нарукавники

Не тільки квітковою брошкою можна прикрасити одяг восени. Знімні нарукавники і манжети — це не тільки красиво, але й зручно. Вони урізноманітнять ваш гардероб і зроблять його стильним.

Знімні нарукавники можуть бути як трикотажними, так і з різних видів тканини — на резинках.

Дуже красиво доповнити такими нарукавниками або манжетами чорний гольф. Колір аксесуарів може бути яскравим — це дуже красиво. Наприклад, лимонно-жовтим, королівським синім, лавандово-блакитним, фуксії… Дуже гарне поєднання чорного гольфу з білими нарукавниками. І, навпаки, білий гольф доповніть чорними нарукавниками.

Ефектно можуть виглядати нарукавники в смужку або клітинку.

РЕКЛАМА

Якщо ви пошили нарукавники самі, використовуйте цю саму тканину для резинки для волосся — скранча, про який ми розповідали нещодавно.

Також знімні нарукавники та манжети можуть прикрасити лаконічну чорну сукню.

РЕКЛАМА

Один із нарукавників можна декорувати брошкою. Наприклад, у вигляді мініатюрного метелика або крапельки роси.

Якщо ви полюбите знімні аксесуари, напевно у вашому гардеробі їх буде кілька пар. Вибирайте те, що надає вам шарму.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про модні поєднання осені-2024.

Фото з альбому Ольги Сметанської

79

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий дорожній знак

Водіям варто знати, щоб не «попасти» на штраф в 135 євро: що означає новий знак, який з’явився на дорогах ЄС

Карта Колісниця

Близнюкам — «Колісниця», Ракам — «Туз Пентаклів», а Стрільцям — «Імператор»: Таро-прогноз на 16 вересня

Король Чарльз, королева Камілла, принц Вільям та принцеса Кейт

Кейт Міддлтон і король Чарльз не дуже добре почуваються — ЗМІ

зодіак

Левам — «Ієрофант», Скорпіонам — «Туз мечів», а Рибам — «Верховна жриця»: Таро-прогноз на 15 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту