Знімні нарукавники і манжети: тренд осені-2024

Не тільки квітковою брошкою можна прикрасити одяг восени. Знімні нарукавники і манжети — це не тільки красиво, але й зручно. Вони урізноманітнять ваш гардероб і зроблять його стильним.

ВІДЕО ДНЯ

Знімні нарукавники можуть бути як трикотажними, так і з різних видів тканини — на резинках.

Дуже красиво доповнити такими нарукавниками або манжетами чорний гольф. Колір аксесуарів може бути яскравим — це дуже красиво. Наприклад, лимонно-жовтим, королівським синім, лавандово-блакитним, фуксії… Дуже гарне поєднання чорного гольфу з білими нарукавниками. І, навпаки, білий гольф доповніть чорними нарукавниками.

Ефектно можуть виглядати нарукавники в смужку або клітинку.

РЕКЛАМА

Якщо ви пошили нарукавники самі, використовуйте цю саму тканину для резинки для волосся — скранча, про який ми розповідали нещодавно.

Також знімні нарукавники та манжети можуть прикрасити лаконічну чорну сукню.

РЕКЛАМА

Один із нарукавників можна декорувати брошкою. Наприклад, у вигляді мініатюрного метелика або крапельки роси.

Якщо ви полюбите знімні аксесуари, напевно у вашому гардеробі їх буде кілька пар. Вибирайте те, що надає вам шарму.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про модні поєднання осені-2024.

Фото з альбому Ольги Сметанської

79

Читайте нас у Facebook