Знімні нарукавники і манжети: тренд осені-2024
Не тільки квітковою брошкою можна прикрасити одяг восени. Знімні нарукавники і манжети — це не тільки красиво, але й зручно. Вони урізноманітнять ваш гардероб і зроблять його стильним.
Знімні нарукавники можуть бути як трикотажними, так і з різних видів тканини — на резинках.
Дуже красиво доповнити такими нарукавниками або манжетами чорний гольф. Колір аксесуарів може бути яскравим — це дуже красиво. Наприклад, лимонно-жовтим, королівським синім, лавандово-блакитним, фуксії… Дуже гарне поєднання чорного гольфу з білими нарукавниками. І, навпаки, білий гольф доповніть чорними нарукавниками.
Ефектно можуть виглядати нарукавники в смужку або клітинку.
Якщо ви пошили нарукавники самі, використовуйте цю саму тканину для резинки для волосся — скранча, про який ми розповідали нещодавно.
Також знімні нарукавники та манжети можуть прикрасити лаконічну чорну сукню.
Один із нарукавників можна декорувати брошкою. Наприклад, у вигляді мініатюрного метелика або крапельки роси.
Якщо ви полюбите знімні аксесуари, напевно у вашому гардеробі їх буде кілька пар. Вибирайте те, що надає вам шарму.
Раніше «ФАКТИ» писали про модні поєднання осені-2024.
Фото з альбому Ольги Сметанської79
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