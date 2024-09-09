Квіткові брошки: восени тренд залишається актуальним, але потрібно враховувати нюанси

Великі брошки-квіти були мегапопулярні цього літа. Восени тренд залишається актуальним, але слід враховувати деякі нюанси.

Віддайте перевагу квітковим брошкам з тканин, які поєднуються із сезонними речами. Це стосується колірної гами.

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Один з трендових кольорів осені — червоний. Червона троянда або хризантема чудово поєднуються із чорним, сірим, синім та білим. Ідеальне поєднання — з чорно-білою клітинкою.

Дуже гарне поєднання — квіти персикових та жовтих відтінків та коричневий одяг.

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Восени не варто прикрашати лацкани піджаків та сукні весняними квітами: пролісками, конваліями, нарцисами. Вони матимуть неорганічний вигляд.

А ось фантазійні квіти, наприклад, синього, зеленого, сірого та чорного кольору — те, що треба. Особливо ефектний вигляд вони мають на одязі подібного відтінку або чорного кольору.

Прикрашайте квітами не лише одяг, а й капелюхи, шапки та сумки. Але такий декор має бути не химерним, а лаконічним.

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Купуючи квітку-брошку, подумки приміряйте її зі своїми вбраннями. Або прийдіть у відповідному вбранні до магазину та зробіть це, щоб зрозуміти, чи буде ваша покупка корисною. Адже іноді куплені аксесуари роками лежать у скриньках без застосування.

Раніше популярний модельєр назвав головні тренди осені-2024.

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Фото Ольги Сметанської

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