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Модний аксесуар — скранч: ідеальний елемент стилю у День знань

20:45 31 серпня 2024
скранч

Скранч — широка м'яка резинка для волосся. Цей аксесуар переживає бум популярності. Він гарний та зручний — і цим все сказано. Скранч може бути з шовку, оксамиту чи сатину. Різноманітність відтінків дозволяє підібрати цей аксесуар практично під будь-яке вбрання.

Скранч — ідеальна прикраса для школярок та студенток у День знань. Зібране у хвіст волосся — що може бути доречнішим в офісному стилі, якщо говорити про зачіски?

Також скранч можна носити на руці як браслет. 2023 року така новинка була продемонстрована на високих подіумах. Щоб скранч на руці мав органічний вигляд, поєднуйте його за кольором з одним з елементів одягу — наприклад, топом, спідницею чи гольфами. Дуже стильний вигляд матиме однобарвний яскравий скранч у поєднанні зі срібним або перлинним браслетом або зі створеним з різнокольорових намистин.

У прохолодну погоду надягайте скранч поверх рукава чорного гольфу й також доповнюйте улюбленим браслетом. Ефектний о вигляд має скранч з кольорового плюшу або штучного хутра. Вибирайте м'які пастельні тони — це дуже гарно.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що банти знову в тренді і як вписати в гардероб цей милий аксесуар.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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