Заткнув вуха та чекав: відомий хокеїст-чемпіон загинув під колесами поїзда

Трагічно обірвалося життя 54-річного колишнього словацького хокеїста та тренера Марека Міли. Раніше покінчив життя самогубством чемпіон світу важкоатлет Володимир Сєдов.

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Спортсмен свідомо пішов на самогубство. Як повідомляє сайт blesk.cz, Марек сів на рейки в селі Ганішка під Прешовом, заткнув собі вуха та чекав своєї смерті, яка спіткала його з товарним потягом. Машиніст скористався попереджувальним знаком та спробував сповільнити махину, але зусилля виявилися марними, а наслідки — фатальними. Міли, який останнім часом працював тренером воротарів зі збірною Словаччини U20, загинув на місці, а рух на цій ділянці залізничного полотна було перекрито більш ніж на дві години.

«З глибоким сумом у серці ми повідомляємо, що у віці 54 років нас назавжди залишив батько, чоловік, тренер, великий друг та велика людина Марек Міли. Ми назавжди запам'ятаємо його як вічно усміхненого та працелюбного воротаря та тренера, який передав багатий досвід дорослій команді та молоді. Марко підтримував клуб навіть за часів коронавірусу та проробив тут надзвичайно цінну роботу», — йдеться в офіційному повідомленні на сайті ХК «Кошице», з яким загиблий відсвяткував свій найбільший успіх у кар'єрі, ставши чемпіоном країни в сезоні-1998/1999.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексхокеїст НХЛ Адам Джонсон помер після того, як йому перерізали горло ковзаном під час матчу.

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