Чотириразовий володар Кубка Стенлі помер уві сні (фото)

Легендарний канадський хокеїст Марті Павелич помер на 97-му році життя уві сні у себе вдома в штаті Монтана (США), повідомляє USA Today. Раніше олімпійського чемпіона з хокею знайшли мертвим у ванні.

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«Ми дивилися бейсбол, і я тримав його за руку. Він заснув. Мирний кінець незвичайного життя», — повідомив син хокеїста Ендрю Хофлі.

Зазначається, що у травні лікарі ставили Павеличу діангоз БАС (бічний аміотрофічний склероз).

Усю свою кар'єру (10 сезонів) Павелич провів в одному клубі «Детройт Ред Уінгз», ставши у його складі чотириразовим володарем Кубка Стенлі (1950, 1952, 1954 та 1955 роки), а також чотириразовим учасником матчу всіх зірок НХЛ (1950, 1952, 1954 та 1955 роки). Форвард був останнім із живих учасників фіналу 1950 року. Загалом у НХЛ в його активі 725 поєдинків (106 шайб, 174 передачі), у тому числі 91 гра у плей-оф.

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Після завершення кар'єри в 29 років Павелич зайнявся пластиковим бізнесом, постачаючи деталі для автомобільної промисловості.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що володар Кубка Стенлі наклав на себе руки.

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