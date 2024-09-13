Відмова від допомоги Україні і демілітаризована зона: Джей Ді Венс розкрив деталі «мирного плану» Трампа

Під час дебатів з Камалою Гарріс кандидат в президенти США Дональд Трамп не зміг пояснити деталей свого «мирного плану» по завершенні війни росії в України.

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Але в його передвиборчому штабі, певно, вирішили що така «гра в мовчанку» не може довго продовжуватись без шкоди для авторитету політика, і доручили кандидату у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венсу зробити це за свого можливого «боса». І він виклав деталі «плану» в ефірі «Шоу Шона Раяна», пише ЄП.

Головні питання «плану» — створення «демілітаризованої зони» на українській території і відмову України від членства у НАТО.

«Я думаю, що це виглядало б так: Трамп сідає і каже росіянам, українцям, європейцям: «Ви, хлопці, повинні з'ясувати: як виглядає мирне врегулювання? І, ймовірно, це виглядає як нинішня лінія розмежування між Росією і Україною, яка стає демілітаризованою зоною», — сказав Венс.

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Запропонована демілітаризована зона, додав Венс, буде «сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову».

За словами Венса, Україна у рамках мирного плану збереже свою незалежність в обмін на нейтралітет — це означає, що Україна не вступить до НАТО чи інших «союзницьких інституцій».

Венс не уточнив, хто контролюватиме «демілітаризовану зону», але сказав, що поточна лінія розмежування залишиться, що означає, що Україна не поверне собі територію, яку зараз окупує Росія.

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Під час інтерв'ю він також сказав, що Росія «не повинна була вторгатися» в Україну, але що «українці також мають багато проблем з корупцією». Венс назвав помилковим та казковим мисленням розглядати війну між Україною та Росією як битву між добром і злом, а підтримку Сполученими Штатами України — як «велику гуманітарну місію нашого часу».

«Існує багато ризиків для нас залишатися там і намагатися заохочувати українців утримувати Крим. Питання в тому, скільки американських життів це буде коштувати? І якщо відповідь буде більше нуля, то я вмиваю руки», — сказав Венс.

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Він також заявив, що Європа недофінансувала цю війну, тоді як «американські платники податків були дуже щедрими до українців».

Він стверджував, що політика адміністрації Байдена полягає в тому, щоб «вкидати гроші в цю проблему і сподіватися, що українці зможуть досягти воєнної перемоги, про яку навіть самі українці кажуть, що вони не можуть досягти», — додав Венс.

«Політика Дональда Трампа — так, будьте сильними, але також будьте розумними. Ведіть переговори», — сказав Венс.

В чому недоліки такого «плану», розповів у себе на Youtube-каналі журналіст Віталій Портников.

Нагадаємо, що на думку американського політолога та історика Аллана Ліхтмана, який «ніколи не помиляється з прогнозами», Камала Гарріс переможе на виборах-2024 Дональда Трампа і стане першою жінкою-президентом США.

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