Онука легенди футболу назвали на честь діда, котрий помер у 53 роки (фото)

Вірджинія Міхайлович, молодша дочка знаменитого футболіста та тренера Сініші Міхайловича, який помер у 53 роки після трирічної боротьби з агресивною формою раку, стала мамою вдруге і назвала сина на честь улюбленого батька, повідомляє Football Italia. Новонародженому дали ім'я Леон-Сініша.

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«Леон-Сініша народився… Супергероєм, як і його дідусь», — написала в Instagram вдова серба Аріанна Міхайлович.

Зазначимо, що дочка футболіста, яка одружена з одноклубником Руслана Малиновського по «Дженоа» Алессандро Вольякко, народила першого сина Віоланте ще за життя Сініші — у 2021 році.

Нагадаємо, що за свою яскраву кар'єру захисник Сініша Міхайлович виграв із «Црвеною Звездою» два чемпіонати Югославії, Кубок європейських чемпіонів та Міжконтинентальний кубок. Не загубився талант і після переїзду до Італії, де взяв сім титулів з «Лаціо» (зокрема Кубок кубків та Суперкубок УЄФА) та три — з «Інтером». Саме «королю штрафних ударів» Міхайловичу досі належить рекорд серії А за кількістю голів, забитих зі штрафних, — 28. У Бразилії одного разу виміряли силу його удару та визначили, що м'яч летів зі швидкістю 165 кілометрів на годину.

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Завоював Михайлович, який одного разу заробив 3 млн євро за дев'ять днів роботи, повагу і на тренерській ниві, очолюючи «Болонью» (серб — почесний громадянин Болоньї!), «Фіорентину», «Сампдорію», «Мілан», «Торіно», «Спортинг» та збірну Сербії. Останнім місцем його роботи була «Болонья», яку він залишив у вересні 2022 року.

У знаменитого футболіста залишилися дружина Аріанна, а також п'ятеро дітей — дочки Вікторія, Вірджинія та сини — Душан, Мирослав та Ніколас.

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Сініша Міхайлович з дружиною та дітьми

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дочка знаменитого футболіста Сініші Міхайловича вийшла заміж після смерті батька.

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Фото Football Italia, Instagram

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