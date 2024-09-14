Світ зітхнув з полегшенням, коли Кенсінгтонський палац оприлюднив відео з принцесою Кетрін, принцом Вільямом та їхніми дітьми, в якому говорилося, що принцеса закінчила хімієтерапію і повернеться до суспільних обов'язків, хоч поки й обмежених.

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У відеозаписі принцеса розповіла:

«Цей час, перш за все, нагадав нам з Вільямом, що слід замислитися і бути вдячними за прості, але важливі речі в житті, які багато хто з нас часто сприймає як належне. Просто любити й бути коханою… Зараз я зосереджена на тому, щоб зробити все можливе, щоб не захворіти на рак. Хоча я закінчила хімієтерапію, мій шлях до зцілення і повного одужання довгий, і я повинна продовжувати приймати кожен день таким, яким він є… Однак я з нетерпінням чекаю на повернення до роботи та ще на кілька публічних виступів у найближчі місяці, коли зможу».

Однак джерела, які регулярно спілкуються з палацом, кажуть, що і Кетрін, і Чарльз почуваються не зовсім добре, пише видання WFLA.com.

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«Кейт не в ремісії й не вільна від раку, — сказав інсайдер. — Вона зовсім не в хорошій формі… Попереду важкий шлях і для неї, і для Чарльза. Я думав, що Чарльз краще піддається лікуванню, але їм обом погано».

За його словами, однією з причин, чому король Чарльз не спілкується з сином Гаррі, є стрес, пов'язаний з раком. Нагадаємо, джерела, близькі до опального принца, повідомили People, що монарх більше не відповідає на дзвінки та листи молодшого сина.

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«Після „бомб правди“, звинувачень в шоу Опри Вінфрі, фільмі Netflix і книзі „Запасний“ Гаррі втратив старшого брата, до межі загострив стосунки з багатьма членами королівської сім'ї та залишив багатьох старих друзів і співробітників, яким довіряв, — написала королівська експертка Емілі Ендрюс в журналі „Woman“. — Тепер навіть його власний батько не відповідає на його дзвінки. Мені сказали, що коли придворні підносять телефон королю, він роздратовано відмахується від них. Але мої джерела вказують на той факт, що кожен, хто проходить лікування від раку, повинен бути якомога більш вільний від стресу. А Гаррі з його постійними скаргами й ниттям про безпеку є повною протилежністю цьому. Він дуже егоцентричний».

Нещодавно Меган Маркл похизувалась діамантовим намистом, яке їй подарував принц Гаррі.

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