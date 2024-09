Сліпучий подарунок від коханого: Меган Маркл похизувалась діамантовим намистом

Меган Маркл, яка не може зареєструвати свій бренд, була помічена в Каліфорнії з принцом Гаррі в сліпучому діамантовому кольє вартістю 30 000 доларів. Пара відвідала вечірку з нагоди відкриття книжкового магазину Godmothers у Санта-Барбарі, а нову фотографію подружжя опублікувала королівська письменниця Елізабет Холмс у своєму особистому Instagram, пише The News. Нагадаємо, що Сассексів нещодавно запросили до Британії на Різдво.

Фото опубліковані з підписом: «Мене запросили на відкриття нового книжкового магазину в цьому мальовничому анклаві на березі океану, разом із принцом Гаррі та Меган, а також Опрою Вінфрі та іншими мешканцями Монтесіто».

Згідно з блогом про королівський стиль Royal Fashion Police, діамантове намисто Меган, яке нещодавно поповнило її колекцію ювелірних виробів, відоме під назвою «18k Fortuna Tennis Necklace with Diamonds in Yellow Gold» від Logan Hollowell і коштує $ 30 000, повідомляє Hello!

Хоча незрозуміло, коли Меган отримала намисто, його символіка удачі та багатства натякає на те, що воно могло бути подарунком на день народження від принца Гаррі.

Виробник прикрас Logan Hollowell рекламував намисто так: «Представляємо 18-каратне тенісне намисто Fortuna з діамантами — божественне втілення удачі та багатства, натхненне самою римською богинею. Фортуна, богиня щастя й удачі, служить музою для цього вишуканого виробу, бездоганно поєднуючи елегантність із примхами долі».

Для заходу 43-річна Меган дотримувалася класичного стилю, одягнувши білу безрукавку, широкі штани-кльош від Ralph Lauren та чорні замшеві туфлі на підборах.

Раніше повідомлялося, що опальний принц Гаррі скоро отримає 8 мільйонів фунтів.

