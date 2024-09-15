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Події

Одеса пішла під воду: затопило кілька вулиць, водії рятуються на дахах авто

13:16 15 вересня 2024
Одеса

Як і обіцяли синоптики, на півдні України у неділю пройдуть дощі. Зокрема, 15 вересня Одесу накрила потужна злива — рівень води піднявся настільки, що машини тонули на вулицях, а водіям довелося рятуватися на дахах автівок.

Про це пише «Одеса.Офіційно».

«Наразі через зливу ускладнений рух транспорту по вулицям Небесної сотні, Балківській, Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса). Чергують аварійні бригади комунальних служб», — повідомили місцеві ЗМІ.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що вулицями Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), Ільфа та Петрова проїзду нема.

Церковний ріг Отамана Чепіги — ускладнено. Приморська ріг Газового провулку — ускладнено. 5 ст Фонтану підтоплено, рух ускладнений.

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Одесити діляться кадрами негоди у соцмережах.

Вода заливає будинки, магазини і ТРЦ, а також цілі мікрорайони йдуть під воду. На знаменитому ринку «7 кілометр» все у воді.

Нагадаємо, близькість циклону, який зараз панує в Європі, зумовить дощі, навіть сильні дощі на заході України. За прогнозом синоптиків, західні дощі можуть дійти також до Вінниччини, Одещини та Житомирщини, подекуди можливі грози.

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