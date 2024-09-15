Шерон Стоун знялася для обкладинки модного журналу з оголеними грудьми і викликала захоплення у шанувальників

Нев'януча Шерон Стоун особистим прикладом доводить, що вік — це лише цифри. У свої 66 років зірка «Основного інстинкту» не тільки чарує шанувальників на фестивалях та форумах, але й наважилася знятися оголеною для «глянцю».

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Йдеться про відверту фотосесію актриси для чеської версії журналу Harper's Bazaar — в ній зірка оголила груди заради ефектних кадрів.

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Стильними та сексуальними, але ні краплі не вульгарними знімками актриса також поділилася у своєму Інстаграмі.

При цьому Шерон розмістила як фото, що пішло на обкладинку, так і кілька «пробних» знімків, які не були опубліковані.

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Користувачі Мережі гідно оцінили сміливість зірки — як і її прекрасну фізичну форму — і засипали актрису компліментами. «Приголомшливо. Шерон, ти крута», «Все ще гаряча» «Ікона!», «Шерон — не просто людина, а витвір мистецтва», «Красива і всередині, і зовні», — написали користувачі.

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Після таких відгуків Шерн не залишалось нічного іншого, як опублікувати ще і своє відео з басейну — як «родзинку» на «тортику».

Зазначимо, що Шерон Стоун у 2001 році перенесла інсульт, який спричинив крововилив у мозок. Вона дивом вижила та пройшла через важку багаторічну реабілітацію. Акторка зізнавалася, що трагедії можна було уникнути, якби лікарі ретельніше дослухалися до її скарг.

Також нагадаємо, що красуні у «шановному» віці є і серед українок.

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