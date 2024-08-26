Просто гарнюня: 60-річна українка розповіла, завдяки чому має тіло як у молодої дівчини

Багато жінок вважають, що красивою можна бути лише у молодості, а потім роки і турботи беруть своє, і без дорогої косметики про красу можна і не мріяти.

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Втім, в Україні живе жінка, яка у 60 років виглядає як молода леді, а зовсім не «бабуся». Звати красуню Анна Бородіна, і вона веде блог українською мовою, в якому ділиться секретами своєї «молодості».

За словами Анни, вона почала регулярно тренуватися у залі у 35 років. У 50 років жінка почала бігати. Бородіна вважає, що її секрет полягає у правильному харчуванні, регулярному тренуванні та поповненню дефіциту вітамінів і мікроелементів в організмі.

«Я дійсно неідеальна. І роблю все неідеально. Але дисципліна — це та навичка, яка і в 60 років дала мені можливість мати гарний вигляд, попри багато обставин. Незалежно від того, скільки вам років зараз — 30, 40, 50 або навіть 50+, ви завжди можете щось зробити для себе, щоб через 10 років мати гарний вигляд і жити повноцінним життям. Все починається з базових звичок здорового способу життя: регулярні тренування, здорове харчування та дисципліна», — поділилася вона у соціальній мережі.

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Щодо ін’єкцій краси, Анна поділилася, що не вдавалася до жодних косметичних процедур. Натомість, щодня одеситка користується кремами для обличчя та тіла.

Розсекретила вона і свої вагу та зріст — 53 кг, 166 см.

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Тим часом користувачі у захваті від краси українки: «Просто гарнюня! Фантастична жінка!, «Ви для мене приклад і привід не боятися років», «Ви молодець! Так тримати», «Маєте крутий вигляд».

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