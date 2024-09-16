«Схоже на спробу вбивства»: ФБР розслідує стрілянину біля гольф-клубу Трампа як замах на експрезидента

На кандидата у президенти США Дональда Трампа, в якого влітку стріляли під час мітингу у Пенсільванії, схоже, готувався ще один замах.

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Як повідомляє «Голос Америки», чоловік із гвинтівкою типу АК направив зброю в сторону гольф-клубу Дональда Трампа у Вест-Палм-Біч, де той грав у гольф. Співробітники Секретної служби США відкривали вогонь. Трамп у безпеці та неушкоджений, а ФБР каже, що розслідує «те, що виглядає як спроба вбивства» кандидата в президенти від Республіканської партії.

Зазначається, що чоловік кинув зброю та втік на позашляховику, але пізніше був взятий під варту в сусідньому окрузі.

Видання пише, що поле для гольфу, на якому грав Трамп, було частково закрито, а агенти були на кілька лунок попереду нього, коли помітили людину з вогнепальною зброєю. Кандидата у президенти після інциденту благополучно повернули до його приватного клубу Мар-а-Лаго, де він проживає в сусідньому Палм-Біч.

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У Білому домі заявили, що президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс, кандидатка у президенти від Демократичної партії, були проінформовані про розслідування та отримають оновлену інформацію. Білий дім додав, що з полегшенням дізнався, що Трамп у безпеці. Камала Гарріс у своїй заяві сказала, що «рада», що Трамп у безпеці, додавши, що «насильству немає місця в Америці».

Шериф округу Мартін Вільям Д. Снайдер сказав, що підозрюваного було затримано за кілька хвилин після того, як ФБР, Секретна служба та офіс шерифа округу Палм-Біч опублікували «дуже термінове попередження BOLO» — або «будьте напоготові» з деталями розшукуваного транспортного засобу, номерним знаком та описом пасажира.

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Один із підрозділів дорожньої патрульної служби побачив транспортний засіб, безпечно зупинив автомобіль та затримав водія. Чоловік був без зброї, він не проявляв особливих емоцій, коли його зупинила поліція.

Як повідомляє ВВС, пізніше на пресконференції представники ФБР, Секретної служби та місцевої поліції уточнили, що біля гольф-клубу Трампа був знайдений автомат типу автомата Калашнікова з оптичним прицілом, два рюкзаки та відеокамера GoPro.

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Один із співробітників Секретної служби, яка охороняє президентів і експрезидентів, помітив ствол, що висунувся з кущів, і разом з колегами негайно відкрив вогонь. Потім очевидець побачив, як людина біжить із кущів до чорного Nissan, сідає в машину та їде.

Декілька провідних американських телекомпаній та газет повідомляють з посиланням на анонімних представників правоохоронних органів, що затриманого звуть Раян Уеслі Раут (Ryan Wesley Routh), йому 58 років і він — житель Гаваїв.

Офіційно ім'я затриманого наразі не оголошено.

Нагадаємо, що під час першого замаху у липні цього року у Трампа було поранено вухо. Втім, під час слухання Юридичного комітету Палати представників Конгресу США, де розглядали замах, директор ФБР заявив, що «є певні сумніви, чи була це куля або уламок від суфлера, який поцілив у його вухо».

Фото з Вікіпедії

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