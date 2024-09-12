«Мій шок в шоці»: знаменитий голлівудський актор та держсекретар США стали гостями відомого шеф-кухаря (фото)

Під час офіційного візиту до столиці України держсекретар США Ентоні Блінкен пообідав у ресторані відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. На своїй сторінці у соціальній мережі Євген зізнався, що пережив справжній шок, бо гостя такого високого рівня у нього в закладі ще не було.

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За словами Клопотенка, держсекретар поїв борщу, гречаної каші та зізнався кухарю, що про його ресторан він чув ще в Америці та спеціально приїхав скуштувати страви.

«Держсекретар США Ентоні Блінкен, — написав Євген. — Мій шок в шоці. Надіюсь, він надихнувся на рішення, про які ми з вами мріємо (дуже далекобійні)».

Ентоні Блінкен пообідав у ресторані Євгена Клопотенка

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Проте на цьому відомі гості закладу не закінчилися — до ресторану завітав разом з сином відомий голлівудський актор Майкл Дуглас.

«Я дав йому борщ, гречану кашу, а він каже: „А є українське пиво?“ — пригадав Клопотенко. — Кажу, звичайно, є. А ще є пліснява і бджоли. Він від цього відмовився, а його син зголосився і поїв креативної кухні».

Клопотенко каже, що американці були дуже здивовані, що в Україні такий рівень сервісу.

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«Українізація світу відбулася сьогодні в моєму ресторані, — написав Клопотенко. - Актор Майкл Дуглас (поїв у нас, і тепер його основний інстинкт — це навернути борщу із салом)».

Нагадаємо, Євген Клопотенко отримав кубок переможця «МестерШефа» тільки через девʼять років.

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