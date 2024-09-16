На передовій окупанти почали використовувати технологію застосування FPV-дронів, вкрадену у ЗСУ: наскільки це небезпечно

Не так давно «ФАКТИ» писали про підривник для безпілотних літальних апаратів з лазерним датчиком для вимірювання відстані до цілі — технологію, відновлену українськими інженерами. Тепер з'явилося повідомлення про те, що, на передовій українські бійці зіткнулися з новою небезпекою у вигляді FPV-дронів, здатних атакувати на відстанях, що в 3−4 рази перевищують стандартні показники. Зокрема, один із підрозділів був атакований на відстані 40 км від передової, за максимуму для подібних дронів у 10−15 км.

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Про це повідомляє фахівець із радіозв'язку, боєць ЗСУ Сергій «Флеш». За його словами, такого удару могло бути завдано за допомогою важкого бомбардувальника, який привіз на собі FPV-дрони, скинув, а потім слугував ретранслятором для управління ними, або ж за допомогою літаючого крила.

Експерт у галузі ППО та засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський пояснив «ФАКТАМ», що подібна технологія збільшення відстані FPV-дронів уже давно використовується Силами оборони України. Тобто окупанти, по суті, скопіювали український винахід, про який просто мало було інформації в широкому інформаційному полі.

Використовуючи різні технології збільшення дальності дії FPV-дронів — літаюче крило, великий БПЛА-носій, він же авіаматка, можна домогтися їх застосування на відстань до 40 і більше км. Щоправда, при цьому ефективність застосування залежатиме від низки факторів.

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- Це масовість застосування таких FPV-дронів, способи захисту від них — засоби радіоелектронної боротьби, стрілецька зброя, маскування і багато іншого. Усе це безпосередньо впливає на ефективність подібних технологій, — підкреслив співрозмовник «ФАКТІВ».

Тим часом ворог продовжує нічні атаки України за допомогою далекобійних БПЛА типу Shahed.

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