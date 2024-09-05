Україна відновила секретну зброю: що про неї відомо

Нещодавно «ФАКТИ» писали, що воїнів на Донбасі посилили новітньою розробкою — робопсами BAD.2 від британської компанії Brit Alliance. Днями російський блогер UAV Developer опублікував повідомлення про нову українську секретну зброю: підривник для безпілотних літальних апаратів з лазерним датчиком для вимірювання відстані до цілі.

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«Кожен, хто мав лазерну рулетку, знає, про що я говорю», — каже UAV Developer, зазначаючи, що він може спрацювати на будь-якій бажаній відстані від цілі.

Розробник БПЛА описує його як простий пристрій без технологічної магії. Але досвід Другої світової війни показує, наскільки ефективним може бути цей тип зброї повітряного вибуху. І, як він зазначає, бюрократична система закупівель в росії не дозволяє їм отримати щось подібне, пише Forbes.

Українці продемонстрували рідкісний талант у створенні нових підривників для старої зброї. Найвідомішим прикладом є підривник «Джонні» або «Джонік», що встановлюється на протитанкові міни ПТМ-3 радянських часів. Оригінальний підривник — це простий перемикач тиску, який спрацьовує лише тоді, коли на нього наїжджає гусениця танка. Підривник «Джонік» має магнітометр та акселерометр. Магнітометр спрацьовує при наближенні великого металевого об'єкта, тому міна спрацьовує, коли гусениці танка проїжджають по обидва боки міни, не контактуючи з нею. Акселерометр означає, що будь-яка спроба зрушити міну з місця призведе до її спрацювання.

Аналітик X Рой задокументував ще кілька нових запобіжників, пов'язаних з безпілотними мінами, з часовими затримками і магнітними або іншими датчиками. Дрони встановлюють цю зброю на дорогах далеко в тилу ворога.

«Україна місяцями систематично мінує російські логістичні маршрути глибиною до 15 км різними протитранспортними мінами, — пише Рой. — Вони роблять це вночі за допомогою важких безпілотників у місцях, де вони мають бути дуже ефективними для знищення легких транспортних засобів, доки, ймовірно, не будуть розміновані наступного дня».

Лазерний підривник — це крок вперед у розвитку. Хоча він може бути використаний для встановлення мін, що відхиляються від маршруту, це тип, пов'язаний з прямим ураженням цілей як у повітрі, так і на землі, варіант класичного підривника близького радіусу дії.

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Як зазначається в документі Командування морських систем ВМС США, контактний підривник нарівні з радаром і атомною бомбою є однією з найвидатніших секретних видів зброї часів Другої світової війни. Вона була настільки секретною, що її не можна було називати за назвою, а натомість називали підривником зі змінним часом, щоб дати оманливе уявлення про те, як він працює.

Снаряд, який може відчути ціль і вибухнути поруч, є більш ефективним, ніж той, що вибухає лише при контакті. Важко влучити в рухому повітряну ціль, тому снаряд, який вибухає щоразу, коли вона знаходиться в межах смертельної дистанції, є величезним покращенням. Проти наземних цілей снаряд, який вибухає при зіткненні з ґрунтом, витрачає більшу частину своєї вибухової сили на виривання воронки, і більша частина шрапнелі розлітається даремно. Повітряні вибухи, які засипають землю осколками, набагато смертоносніші.

Початковим рішенням цієї проблеми був підривник із затримкою в часі, який детонував через багато секунд після пострілу. Це працювало, коли вівся шквальний вогонь і артилеристи мали час відрегулювати час. Для зенітного вогню він створював вузьку зону, де спрацьовувала затримка часу, і вогонь треба було вести точно, щоб влучити в ціль у цьому вікні.

Ближній підривник вирішував цю проблему, випромінюючи радіоімпульс і виявляючи повернення. Мініатюрний радіолокаційний далекомір можна було налаштувати так, щоб він вибухнув на заданій відстані від цілі. Проти літаків він вважався щонайменше в чотири рази ефективнішим і врятував тисячі життів на Тихоокеанському театрі воєнних дій, збиваючи японських камікадзе.

Радіолокаційні безконтактні підривники все ще широко використовуються, але вони дорогі та складні у виготовленні. Детонатор армії США M734A1 Multi-Option Fuze for Mortars для 60-міліметрових мінометів коштує 213 доларів відповідно до бюджету боєприпасів армії. Українським виробникам дронів потрібно щось простіше, що вони можуть зробити самі. Дешеві міцні твердотільні лазери означають, що тепер ви можете придбати лазерний вимірювач менш ніж за 20 доларів, і українські інженери, схоже, застосували ту саму технологію, зазначає видання.

Хоча новий український пристрій може не відповідати стандартам Пентагону щодо надійності, міцності та безпеки, він надає цінні нові можливості. Ці підривачі зроблять протипіхотні удари безпілотних бомб і FPV значно смертоноснішими.

Ймовірно, вони також будуть використовуватися на нових безпілотниках-перехоплювачах, щоб значно підвищити шанси на ураження. І українські інженери працюватимуть над наступним проектом із використання дешевої, потужної та легкодоступної електроніки.

Раніше повідомлялося, що новітня українська ракета «Паляниця» успішно пройшла бойове випробування.

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