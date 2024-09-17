Карти Таро зазвичай відкривають завісу над найближчим майбутнім, описуючи його потенціал і застереження для кожного знаку Зодіаку.

А розклад карт, який зробили українські фахівці, вказує на домінуючі сьогодні енергії і підказує, як найкраще спрямувати свої зусилля, щоб день минув із максимальною користю і гармонією.

ВІДЕО ДНЯ

Овни — «Лицар Жезлів»

Сьогоднішній день принесе вам енергію активності та руху вперед. Лицар Жезлів спонукає вас до рішучих дій, особливо в професійній сфері. Можливі нові проєкти або ідеї, які вимагатимуть швидкого відгуку. Дійте сміливо, але не забувайте про тактовність у стосунках з оточенням.

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Тельці — «Паж Пентаклів»

Тельці отримають можливість для фінансового або професійного зростання. Паж Пентаклей символізує нову інформацію, яка допоможе вам поліпшити ваше становище. Можливо, вам запропонують участь у вигідному проєкті або ви дізнаєтеся про можливість інвестицій. Важливо проявити увагу до деталей.

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Близнюки — «Двійка Кубків»

Цей день для Близнюків стане часом гармонії і партнерства. Двійка Кубків вказує на тісні зв'язки з іншими людьми, чи то в особистому житті, чи то в роботі. Це час, коли ви можете зміцнити стосунки з важливою для вас людиною або знайти нових союзників. Щирість і підтримка стануть ключем до успіху.

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Раки — «Туз Кубків»

Сьогодні для Раків відкриється час нових емоційних начал. Туз Кубків символізує потік натхнення, радості та любові. Ви можете відчути сильні емоції, як в особистому житті, так і у творчості. Це чудовий час для того, щоб проявити свої почуття і показати близьким, як вони вам дорогі.

Лев — «Король Жезлів»

День принесе Левам можливість проявити лідерські якості. Король Жезлів радить вам узяти ситуацію під контроль і вести за собою інших. Це час, коли ваші ідеї та рішення матимуть велику вагу. Головне — не перегинати з владністю, залишаючись надихаючим прикладом для оточуючих.

Діви — «Сімка Пентаклів»

Дівам доведеться обміркувати плоди своїх зусиль. Сімка Пентаклей вказує на необхідність зупинитися й оцінити прогрес, досягнутий до цього моменту. Можливо, вам захочеться переглянути свої пріоритети і вирішити, що вимагає подальших вкладень часу і ресурсів.

Терези — «Четвірка Мечів»

Для Терезів цей день стане часом відновлення і відпочинку. Четвірка Мечів закликає вас зробити паузу і набратися сил перед майбутніми завданнями. Важливо відкласти всі справи, які можна, і присвятити час собі. Це ідеальний момент для медитації, відпочинку і внутрішнього очищення.

Скорпіони — «Колісниця»

Сьогодні на Скорпіонів чекає динамічний день, повний активних дій. Колісниця символізує тріумф і рух уперед, але для досягнення мети вам потрібно буде проявити силу волі й керувати ситуацією. Впевненість у собі та цілеспрямованість допоможуть вам перемогти будь-які перешкоди.

Стрільці — «Десятка Жезлів»

Стрільці сьогодні можуть відчути навантаження від зобов'язань. Десятка Жезлів вказує на те, що ви берете на себе занадто багато завдань. Можливо, варто переглянути свої пріоритети і делегувати частину обов'язків. Не бійтеся попросити про допомогу — завтра це може виявитися найкращим рішенням.

Козероги — «П'ятірка Кубків»

Козероги у цей день можуть зіткнутися з почуттям втрати або розчарування. П'ятірка Кубків вказує на ситуацію, коли щось іде не так, як очікувалося. Однак карта також нагадує, що не все втрачено. Подивіться на ситуацію ширше — у вас є можливості, які ще можна реалізувати.

Водолії — «Зірка»

Цей день принесе Водоліям надію і натхнення. Зірка символізує світлі перспективи й оновлення, як емоційне, так і фізичне. Це час для того, щоб слідувати своїм мріям і цілям, покладаючись на інтуїцію. Сьогодні ви зможете побачити світло в кінці тунелю, навіть якщо до цього були труднощі.

Риби — «Шістка Кубків»

Сьогодні Рибам доведеться зануритися у спогади. Шістка Кубків символізує повернення до минулого, яке може принести радість або уроки. Можливо, ви зустрінете старого друга або отримаєте звістку, яка викличе теплі емоції. Це також час для того, щоб знайти радість у простих і знайомих речах.

Також пропонуємо до Вашої уваги поради від карт Таро на сьогоднішній день та послання від ангелів.

Нагадаємо, що астрологиня Анжела Перл, яка народилася у Миколаївській області і проживає зараз в Австралії, розповіла, чого чекати українцям від затемнення 18 вересня.

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