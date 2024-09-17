Готували ракетні удари: у Запорізькій області викрито агентурну мережу ворога

Запорізька область нині є місцем інтенсивних боїв з ворогом, який щодня і щоночі завдає там ударів по мирних містах і селах. Коригувальниками цих ударів залишаються завербовані ворогом зрадники-колаборанти. Так днями контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну агентурну групу головного управління генштабу збройних сил рф (більше відомого як гру), яка діяла на Запоріжжі.

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Серед пріоритетних цілей ворога були системи ППО, пункти дислокації Сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу. Цікавили окупантів і маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову, повідомили у прес-центрі СБУ.

За матеріалами справи, агентами воєнної розвідки рф виявилося двоє мешканців обласного центру — Запоріжжя, причому одна із затриманих працювала на стратегічному оборонному заводі. Жінка передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала.

Іншого агента СБУ затримала «на гарячому», коли він шпигував за підрозділами ЗСУ, що базуються у Запоріжжі. Для збирання даних фігурант не тільки обходив місто, а й «втемну» випитував потрібну йому інформацію під час побутових розмов зі знайомими.

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При обшуках у фігурантів виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114−2 (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.

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Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що навесні суд виніс вирок ексдепутату-комуністу, який коригував ракетні удари росіян по Запоріжжю.

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