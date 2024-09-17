Масовий вибух пейджерів у Лівані: сотні бойовиків «Хезболли» зазнали поранень

У вівторок, 17 вересня, у Лівані сотні членів «Хезболли» отримали поранення після вибуху їхніх пейджерів, які вони використовують для внутрішнього зв'язку, повідомляє Reuters.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється про більше ніж тисячу поранених. Девайси вибухали у публічних місцях на поясах у чоловіків.

ЗМІ пишуть, що лікарні Бейрута переповнені пораненими.

Внаслідок масового підриву пейджерів у Лівані, по непідтвердженій інформації, поранено посла Ірану Моджтаба Амані, повідомляє іранська інформаційна агенція Mehr.

РЕКЛАМА

Вибухи лунали як у столиці Лівану, Бейруті, так і в південній частині країни.

На цьому тлі Центр кризових операцій Лівану попросив усіх медичних працівників вирушити до своїх лікарень, щоб допомогти впоратися з величезною кількістю поранених, яких направляють для надання невідкладної допомоги.

РЕКЛАМА

Як пише The Times of Israel, ліванські ЗМІ повідомляють, що причиною вибухів стало зламування портативних пейджерів бойовиків «Хезболли», яке нібито організував Ізраїль.

Йдеться про те, що у Бейруті ізраїльські хакери провели кібератаку і зламали рації та пейджери, які використовували члени «Хезболли» для внутрішнього шифрованого зв'язку, після чого викликали перегрів акумуляторів.

РЕКЛАМА

Журналісти в Лівані стверджують, що всього внаслідок інциденту понад тисячу поранених. Щонайменше п'ять постраждалих — у тяжкому стані. Про загиблих інформації немає.

Офіційні особи Ізраїлю поки що не коментують інцидент.

Зазначимо, що між Ізраїлем та «Хезболлою» триває конфлікт. Бойовики угруповання, що базується в Лівані, неодноразово атакували Ізраїль після початку операції проти ХАМАС.

25 серпня терористи запустили сотні ракет і дронів по Ізраїлю. Таким чином угруповання відповіло на вбивство Фуада Шукра — старшого командира угрупування у Бейруті.

354

Читайте нас у Facebook