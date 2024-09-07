Дрони СБУ атакували склад із боєприпасами у воронезькій області: детонація продовжується кілька годин

За вибухами на складі з боєприпасами і технікою під воронежем стоять спеціалісти СБУ, які атакували його в ніч на 7 вересня. Детонація там триває по цей час. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах.

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Як зазначають джерела, цієї ночі безпілотники Служби безпеки України відпрацювали по великому складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське Воронезької області росії. За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну

На об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

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«СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях рф. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об'єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, є законними цілями», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Зазначимо, що в ніч на 7 вересня росіяни заявили про атаку дронів на Воронезьку область. Місцевий губернатор заявив про падіння уламків збитого безпілотника і пожежу, яка перекинулася на «вибухонебезпечні предмети». На місці інциденту почалася детонація. У мережі публікували відповідні відео. Російська влада оголосила про евакуації біля місця ураження. Крім того, пізніше губернатор Воронезької області повідомив, що було оголошено режим надзвичайної ситуації через детонацію.

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Нагадаємо, що останнім часом українські спецслужби регулярно завдають ударів по ворогу та його складам. Зокрема, кілька тижнів тому співробітники Головного управління розвідки (ГУР), які разом з Силами спецоперацій (ССО) вразили російську нафтобазу «атлас» у ростовській області неподалік міста каменськ-шахтинський.

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