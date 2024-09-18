У Кропивницькому є жертви та руйнування після удару росіян (фото)

У ніч проти 18 вересня 2024 року російські окупанти знов атакували Україну дронами та ракетами.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, було завдано удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА із районів Курська та Єйська (росія).

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В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА. Через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України п’ять БпЛА локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник відправився у росію. Також внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Втім, зафіксовані пошкодження сільськогосподарської техніки.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

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На жаль, в Кіровоградській області є загиблий. Як повідомляє очільник обласної ВА Андрій Райкович, в Кропивницькому пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. Загинув чоловік, легкі поранення отримала 90-річна жінка.

Фото зі сторінки Андрія Райковича

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Фото зі сторінки Андрія Райковича

А в Сумській ОВА повідомляють про удар по енергетичних об’єктах обласного центру. Попередньо, люди не постраждали. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару. Енергосистема області працює в напруженому режимі — споживачів просять зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години.

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Вночі у небі над областю було збито 16 «шахедів».

Нагадаємо, що днями загарбники запустили по Україні понад 70 ударних БпЛА, два з яких повернулися до рф.

Фото зі сторінки Андрія Райковича

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