Відбилися: вночі ворог атакував Україну більш ніж 70 «Шахедами»

Цієї ночі російський ворог вкотре атакував Україну з повітря, запустивши по мирних містах і селах 76 «шахедів».

За даними Повітряних Сил, радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід «шахедів» із напрямків Курськ, Єйськ — рф, Чауда — Крим. Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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В результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.

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Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України, ще два — повернулися в росію!

У свою чергу міноборони росії повідомило про 19 дронів, збитих на території Курської та Білгородської областей.

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У Київській міській військовій адміністрації підтвердили падіння уламків на межі міста та області, за межами житлової забудови.

«Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходила», — додали там.

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Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що падіння уламків відбулося в Оболонському районі столиці — на території комунального підприємства. Пожежі не сталося.

Коментуючи нічну атаку ворога, президент Володимир Зеленський подякував воїнам армійської авіації, мобільних вогневих груп та протиповіряної оборони, які усю ніч захищали українців. Він також звернувся до союзників про надання нових засобів протидії повітряним атакам ворога.

«Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя та наших людей», — закликав Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні ворог сконцентрував удари своїх БПЛА по Сумщині — зруйнувавши школи та об'єкти інфраструктури у Конотопі.

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