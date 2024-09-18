«Не готові дозволити Україні виграти війну»: експерт про настрої західних лідерів

Здавалося б, сам факт того, що українці чинять опір, мав би дати зрозуміти, що наратив «росію не можна перемогти» неправильний. Що ж реально може змінити це переконання частини західних лідерів? Свою думку висловив Філіпс О’Браєн — директор Школи міжнародних відносин та професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюс (Шотландія).

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«Я не впевнений, що всі у Вашингтоні або, скажімо, у Західній Європі, у Берліні, насправді хочуть поразки рф, — говорить О’Браєн. - Так, вони не хочуть перемоги росії. Вони не хочуть, щоб Україна втратила ще більше територій. Але є різниця між „не втратити ще більше територій“ і „дати Україні звільнити всю свою територію“, наприклад, Крим».

На думку експерта, Захід хоче відносно швидко закінчити війну.

«Якщо Україні доведеться віддати частину території, вони з цим погодяться. Яку частину, поки незрозуміло. Це спричинено двома моментами. Перший — занепокоєння ескалацією. Мовляв, ми боїмося зайти далеко, бо росія може застосувати ядерну зброю. Другий момент — Захід боїться колапсу росії, бо не хоче нестабільності в країні, яка має стільки ядерної зброї. Захід не хоче розвалу рф. Так, путін диктатор. Але Захід боїться, що після нього може бути ще гірше. Багато хто не готовий дати Україні виграти війну — в найширшому значенні цього слова», — підсумував експерт.

Раніше колишній командир «Азову» висловився про те, як Україні перемогти у війні з росією.

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