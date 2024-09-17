Рішення мають ухвалити «окремі союзники»: генсек НАТО про дозвіл Україні використовувати ракети дальнього радіусу

Рішення про те, чи дозволяти Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії, що постачаються Заходом, на території росії, і яке може наблизити Україну до перемоги, буде залежати від окремих союзників, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише LBC.

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«Ці рішення мають ухвалювати окремі союзники, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань», — сказав Генеральний секретар НАТО Столтенберг в інтерв'ю Ендрю Марру для LBC.

Як повідомляється, президент України Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів з проханням про дозвіл на використання ракет на території росії, вимагаючи від них ухвалити «рішучі рішення», які допоможуть Україні перемогти у війні. Київ хоче використовувати ракети для ураження російських авіабаз і військових об'єктів, які використовуються для нападів на Україну.

Минулого року Велика Британія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow, але, незважаючи на неодноразові прохання Києва, ця зброя залишається забороненою для використання за межами України.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що тривають переговори зі США та союзниками про надання Києву дозволу на використання ракет Storm Shadow, які постачає Велика Британія.

Коментуючи нещодавні переговори, Столтенберг сказав: «Я вітаю ці події і ці рішення, але остаточні рішення мають приймати окремі союзники».

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Генсек НАТО, який йде у відставку після десяти років перебування на цій посаді, https://fakty.ua/439 543-drug-ukrainy-stal-novym-gensekom-nato застеріг: «На війні не буває безризикових варіантів. Ми маємо повномасштабну війну в Європі, розпочату москвою. У війні немає безризикових варіантів. Але я продовжую вважати, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента путіна в Україні».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що думки експертів щодо того, чи стануть дальні удари по рф «ключем до перемоги» України, розділилися.

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