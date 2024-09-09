«Не існує суперзброї»: колишній командир «Азову» про те, як Україні перемогти

Зараз дуже популярна тема — пошук універсальних «рецептів» для Перемоги. То були F-16, тепер — ракети великого радіуса дії. Про це в соцмережі написав екскомандир «Азову», заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін.

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«Ще раз хочу наголосити: не існує суперзброї, яка вирішить все. Існує просто сучасна зброя, яка в комплексі допоможе досягати хороших результатів.

Звісно, висококласне сучасне озброєння впливає на ворога й на те, наскільки складно нам з ним воювати. І літаки, і ракети, і протитанкові засоби, і артилерія мають вплив на хід подій та допомагають нам".

Але, додав Жорін, жодній зброї не можна надавати надзвичайних чарівних якостей.

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«Вирішити все, завершити війну можуть лише українці — з далекобійними ракетами чи без них. В тяжкій довгій боротьбі», — написав Жорін.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про нову українську секретну зброю — підривник для безпілотних літальних апаратів з лазерним датчиком для вимірювання відстані до цілі.

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