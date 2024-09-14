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ЗСУ прорвали кордон росії на новій ділянці в Курській області, — ISW (відео)

13:34 14 вересня 2024
Рейд ЗСУ

Після місяця перебування ЗСУ на території Курської області рф 13 вересня українські сили змогли просунутися вперед у Глушковському районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують просування на південь від Веселого (на південний захід від Глушкова та за 3 кілометри від кордону з Україною), повідомили у Інституті вивчення війни.

Оперативна карта Інституту вивчення війни

Втім українські Telegram-канали говорять про більш значне просування — до 5 км. Також є інформація про взяття в полон нових груп кадирівців.

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Російські джерела підтверджують атаку українських військових на південний захід від Глушкова в районі Нового Путі та Веселого та Медвежого, що на сході від Веселого, але в останнє селище українці нібито не зайшли.

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Також триває протистояння українських і російських військових у тій частині Курської області, яка була захоплена ЗСУ раніше.

Нагадаємо, що з 11 вересня рашистська армія (в основному силами ВДВ) розпочала активні штурми в Курській області і ситуація на лівому фланзі українських військових погіршилася.

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