Квітковий бум у моді, який розпочався навесні, триває і нинішньої осені. Брошки-квіти, квіткові принти на тканинах - все це, як і раніше, актуально.

ВІДЕО ДНЯ

Тренд осені-2024 — квіти на сумках. Вони можуть бути з шовку, атласу, фетру, оксамиту… Вітаються яскраві відтінки — жовтий, помаранчевий, королівський синій… Щодо різновидів квітів, звісно, в пріоритеті троянди. Також доречними будуть хризантеми. А ось конвалії, тюльпани, півонії варто приберегти для наступної весни.

Квіти для декору сумок можуть не тільки бути аналогами натуральних, а й фантазійними. Це стосується не тільки форми, а й кольору…

І ще важливо звернути увагу на один нюанс. Якщо в комбінуванні з одягом доречні квіти-брошки в тон речі, то з сумками — навпаки. Квітка не повинна зливатися з її кольором. Вона має бути яскравим акцентом.

РЕКЛАМА

Тренд досить свіжий, але швидкоплинний. Взимку він втратить актуальність, тож потрібно встигнути насолодитися ним зараз.

Скільки квіток можна використовувати в декорі сумки? Це на ваш розсуд і смак. Важливо, щоб вони гармонійно поєднувалися одна з одною.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що яскраві керамічні браслети теж актуальні цієї осені.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

53

Читайте нас у Facebook