Новий сезон — нові аксесуари. Літні ховаємо у скриньку, а дістаємо з неї відповідні сезону. Один із трендів осені - браслет з керамічних намистин, яскравих і різнокольорових. Він ідеально впишеться в гардероб, у якому зараз переважають темні речі — сірі, темно-сині, коричневі, бордові… Також такий браслет буде ідеальний у поєднанні з білим одягом, який доречний у будь-якому сезоні. Восени він уже не з батисту і шовку, а з кашеміру.

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Браслет із керамічних намистин можна компонувати зі срібним і навіть кількома — тонкими. Це матиме стильний і красивий вигляд.

До речі, браслет із керамічних намистин легко можна зробити самим, адже купити такі намистини в магазинах фурнітури — не проблема. Також їх можна замовити у керамістів, які створюють їх в авторському стилі. Дуже зручними є браслети на резинці.

Ідеально, якщо колір хоча б однієї з намистин відповідає відтінку каменю в каблучці. Також гарний вигляд має тандем браслета і сережок в одному стилі.

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Чим різноманітніша колірна гама намистин, тим легше вписувати такий аксесуар у гардероб.

Раніше ми писали про ще один тренд сезону — бахрому.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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