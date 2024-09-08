Потрібно шукати креативні рішення: що заявили в Нідерландах про знищення російських ракет

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив сумнів, що участь країн-партнерів у збитті російських ракет і безпілотників, що пролітають над заходом України й наближаються до їхнього повітряного простору, є «найефективнішим способом розв'язання проблеми». На його думку, пише «Радіо Свобода», це має обмежені переваги.

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«Незалежно від того, чи переважають вони (переваги) ризики, — каже міністр Брекельманс. — Якщо поставите свої системи ППО на кордоні з Україною, то вони покриють лише відносно невелику територію. Вам потрібно мати літаки в небі, щоб захистити Україну. Тоді виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та росією. Цього ми намагаємося не допустити. Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні».

Він додав, що у кожному випадку слід зважувати, чи вигоди переважають ризики.

«Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення», — зазначив очільник Міністерства оборони Нідерландів.

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Нагадаємо, російські ракети й безпілотники неодноразово залітали на территорію країн ЄС. Після чого Київ запропонував країнам-сусідам збивати об'єкти, які загрожують їхньому повітряному простору. Однак рішення досі не ухвалено.

Тим часом білорусь вже збила кілька «шахедів», випущенних росіянами по Україні.

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