В Бухаресті «на килим» викликали посла рф: що відбувається

За розпорядженням Міністра закордонних справ Румунії, тимчасовий повірений у справах Посольства рф в Бухаресті був викликаний до Міністерства закордонних справ. Все через виявлення у повіті Тулча фрагментів безпілотників, які використовувалися російськими збройними силами для атак на українську портову інфраструктуру, пише Mae. Нагадаємо, що торік Румунія погрожувала збивати російські безпілотники.

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«Представник МЗС висловив рішучий протест румунської влади та засудив неодноразові атаки російських сил на українську цивільну інфраструктуру, закликавши до їх негайного припинення. Він нагадав, що обстріли цивільних об'єктів є воєнними злочинами. Він наголосив на безвідповідальності військових ударів, у тому числі в безпосередній близькості до кордону Румунії, які ставлять під загрозу національну безпеку» — йдеться у повідомленні.

У більш широкому плані «він наголосив на виключній відповідальності рф після агресії проти України за серйозне погіршення безпекового середовища на Чорному морі».

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу «Шахед». Вороги застосували 38 дронів, спрямованих на кілька регіонів, включно з півднем Одеської області та центральними районами України. ППО знищила 25 безпілотників, три перетнули державний кордон із Румунією і були втрачені. Глава Міністерства закордонних справ Румунії Луміниця Одобеску підтвердила, що дійсно на території Румунії знайшли уламки.

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Раніше розвідка Румунії розповіла про роботу російських шпигунів, які маскувалися під біженців з України.

На фото в заголовку вибух від падіння уламків російського безпілотника на території Румунії

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