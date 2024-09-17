Трималися за руки і цілувалися: інсайдер розкрив несподівану причину возз’єднання Лопес й Аффлека

Коли Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше разом вийшли у світ після новини про розлучення, багато ЗМІ почали жартувати, що «на екрані — нова серія мелодрами «А що там у Бенніфер?».

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При цьому багато журналістів намагались зрозуміти, що насправді стоїть за неочікуваним «потеплінням» у взаєминах зірок, пишуть ЗМІ.

Спочатку з'явилися розмови, що зірки возз'єдналися заради дітей, які за ці два роки встигли досить потоваришувати. Але поведінка самих Бена і Джен говорила про інше: (колишні?) подружжя трималося за руки і навіть цілувалися.

Тепер інсайдер поділився новими подробицями цього рандеву, які проллють світло на це несподіване зближення.

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«Щойно вони опинилися разом, він не міг відірвати від неї рук. Вони завжди мали багато сексуальної хімії. Це не було заплановано. Вони все ще тягнуться один до одного», — розповіло джерело PageSix.

Крім того, за словами інсайдера, ініціатива зустрітися в престижному місці виходила саме від Бена — він вибрав готель The Beverly Hills Hotel, сподіваючись потрапити в кадр папараці.

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«Він хотів показати, що вони колишні, але між якими збереглися дружні стосунки. Він хотів мати такі фотографії. Адже коли ви хочете мати фото від папараці, ви йдете туди, де вони зазвичай тусуються», — пояснив джерело.

Після пояснень інсайдера багато журналістів висловилися у своїх статтях в стилі: звичайно, дякуємо за новину, але, схоже, це вже встигло всім набриднути. За великим рахунком, чи буде розлучення, чи ні — немає різниці. Ніхто не бажає знову кататись на цих «американських гірках!»

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Разом з тим, Дженніфер Лопес майже тими ж днями була помічена з актором Меттом Деймоном. Зірки трималися за руки, довго говорили одне з одним, було видно, що між ними довірлива й дружня атмосфера.

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