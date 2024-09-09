«Пасивно-агресивна лють»: Бен Аффлек про стосунки з жінками

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розлучаються після бурхливих двох років шлюбу. Проблеми у подружжя почали з'являтися у травні — ще до того, як вони відсвяткували свою другу річницю. І, подаючи заяву на розлучення до Вищого суду округу Лос-Анджелес, Лопес вказала дату свого розлучення з Аффлеком 26 квітня, пише Marca.

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В результаті судовий розгляд може стати безладним. Аффлек і Лопес вирішили одружитися у 2022 році без шлюбного контракту, тож мільйони доларів, які вони мають розділити, можуть затягнути процес. Але, зважаючи на нещодавно оприлюднені коментарі Аффлека про шлюб і стосунки, Лопес, можливо, ставить собі питання, чи можна було (або чи варто було) уникнути цього безладу.

В інтерв'ю для Playboy 1999 року Аффлек — тоді ще висхідна зірка Голлівуду після ролей у фільмах «Розумник Вілл Гантінґ» та «Армагеддон» — відверто говорив про романтику, розкриваючи унікальний спосіб мислення у стосунках.

«Під час стосунків, якщо ви незадоволені й нещасливі та нічого не говорите, якщо ви не справляєтеся з цим правильно, це просто застигає і залишається там, — пояснив Аффлек. - Тож замість того, щоб сказати: „Слухай, не роби цього, будь ласка, не поводься так“, я продовжую жити з цим, поки не перестану хотіти бути у стосунках взагалі».

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Аффлек, який спочатку зустрічався з Лопес у 2002−2004 роках, а потім одружився з Дженніфер Гарнер у 2005 році, додав, що часто відчував, як його гнів закипає, і що це почуття може призвести до остаточного розриву стосунків.

«Я створюю якийсь інцидент або щось роблю, або просто не дзвоню. А потім вона злиться. І я не обов'язково можу звинувачувати її в цей момент, оскільки в мені розвинулася така пасивно-агресивна лють, що я не відчуваю ніякого співчуття і кажу їй: «Ну звичайно, я не подзвонив тобі. Якби ти не була такою вередливою гарпією, я б тобі подзвонив, — сказав Аффлек. — Але, сподіваюся, це те, з чого я виростаю».

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Зараз дехто вважає, що Бену Аффлеку у 52 роки вже належить «вирости» з цієї схильності.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як розлучення Лопес і Аффлека може вплинути на їхні кар’єри.

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