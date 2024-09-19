«Треба бути поряд»: Демі Мур про стан свого важкохворого колишнього чоловіка Брюса Вілліса

Зірка Голлівуду Демі Мур повідомила хороші новини про свого колишнього чоловіка Брюса Вілліса, який продовжує боротьбу з лобно-скроневою деменцією. Під час виступу на «Шоу Дрю Беррімор» 61-річна актриса розповіла про свій зв'язок з Віллісом і про те, як їхня сім'я згуртувалася в ці складні часи, пише видання Marca.

ВІДЕО ДНЯ

«Коли ми знімали „Ангелів Чарлі“, Брюс прийшов і зіграв у ньому, і він відкривав фільм. І нам довелося попрацювати з ним, — згадала Беррімор. — Я маю на увазі, що знала його, коли він був барменом у кафе „Централ“. Я знаю його все своє життя. Як він зараз?»

Демі Мур відповіла: «З огляду на обставини, він у стабільному стані».

Мур і Вілліс, які були одружені з 1987 по 2000 рік, залишаються близькими, мають трьох доньок — Румер, яка рік тому подарувала батькам онуку, Скаут і Таллулу. Попри розлучення та його шлюб з Еммою Гемінг, їхній зв'язок залишається міцним протягом багатьох років, і Мур продовжує брати участь у житті Вілліса та сімейних подіях.

РЕКЛАМА

Обидві сім'ї злилися воєдино, і Демі Мур часто бере участь в урочистих заходах разом з Віллісом, Еммою та їхніми двома доньками, Мейбл і Евелін. Близькість сімей стала особливо очевидною у 2020 році, коли вони всі разом перебували на карантині в Айдахо під час пандемії, продемонструвавши, наскільки згуртованими залишаються в часи лихоліть і випробувань.

У розмові з Беррімор Мур розповіла про емоційний вплив діагнозу Вілліса на їхніх доньок. Вона зазначила, що її пріоритет — зробити так, щоб вони насолоджувалися кожною миттю зі своїм батьком. Мур підкреслила, що бути поряд, проводити якомога більше часу разом як сім'я зараз важливіше, ніж будь-коли.

РЕКЛАМА

Раніше дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг-Вілліс не змогла стримати сліз, розповідаючи про хворобу знаменитого актора, і опублікувала рідкісне сімейне фото.

РЕКЛАМА

230

Читайте нас у Facebook