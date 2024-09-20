Військовий збір для ФОП: кому доведеться платити податків на 40% більше вже з січня

Ухвалення в першому читанні Верховною Радою законопроєкту № 11416-д передбачає зростання податків для цілої категорії бізнесу в Україні вже з 1 жовтня. У разі остаточного ухвалення документа ФОП 1-ї групи єдиного податку почнуть платити на 40% більше податків ніж тепер.

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Такі підрахунки дає аналіз проєкту держбюджету, що пропонує оподаткування ФОП-ів військовим збором у розмірі від 1% їхніх доходів або 10% від розміру мінімальної зарплати, і наявної податкової практики. При цьому конкретна цифра і показник можуть коливатися залежно від того, до якої групи належить підприємець.

Так, найсильніше постраждають ФОП-и 1 групи єдиного податку, їм доведеться заплатити такі податки:

єдиний податок — 302 гривні 80 копійок (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 3028 гривень);

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 1760 гривень (22% від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень);

військовий збір — 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень).

Таким чином загальний платіж для ФОП-ів 1 групи єдиного податку становитиме 2862 гривні 80 копійок проти 2062 гривень 80 копійок до введення військового збору, що майже на 40% збільшить податкове навантаження.

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Також на 800 гривень зростуть податкові платежі для 2 і 4 груп єдиного податку, але їхнє навантаження у відсотковому відношенні буде менш помітним:

2 група єдиного податку — 1760 гривень ЄСВ, 1600 гривень єдиний податок (20% від мінімальної зарплати) і 800 гривень військовий збір, разом 4160 гривень на місяць замість колишніх 3360 гривень, тобто зростання складе 24%;

єдиного податку — 1760 гривень ЄСВ, 1600 гривень єдиний податок (20% від мінімальної зарплати) і 800 гривень військовий збір, разом 4160 гривень на місяць замість колишніх 3360 гривень, тобто зростання складе 24%; 4 група єдиного податку — платить 1760 гривень ЄСВ і єдиний податок залежно від площі землі та її нормативної грошової оцінки.

єдиного податку — платить 1760 гривень ЄСВ і єдиний податок залежно від площі землі та її нормативної грошової оцінки. Приблизно на 20% зростуть податкові платежі для ФОП 3 групи єдиного податку, які платитимуть як військовий збір 1% від доходів (зараз платять 5% доходу як єдиний податок).

Утім, усі ці платежі, найімовірніше, ФОП-и почнуть платити лише 2025 року, оскільки чинності закон набуде не раніше ніж 1 жовтня, а подавати звітність і платити податки за жовтень-грудень підприємці можуть із січня майбутнього року.

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Зауважимо, що проєктом держбюджету на 2025-й рік ФОП-ів позбавили також пільги зі сплати ЄСВ — 1760 гривень на місяць. Якщо раніше його сплата була добровільною, то з 1 січня стане обов'язковою.

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