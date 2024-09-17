Тепер стане обов’язковою: у 2025-му році ФОП скасують пільги зі сплати ЄСВ

Слідом за зростанням податків для фізичних осіб-підприємців, яке планується з ухваленням законопроєкту № 11416, ФОП-ів можуть позбавити податкових пільг зі сплати ЄСВ. Так, якщо з 1 березня 2022 року сплата єдиного соціального внеску за самого себе для ФОП-ів була добровільною, то у 2025-му році ситуація зміниться. Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали, в якому випадку жінка-ФОП може розраховувати на виплати «декретних».

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Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі народна депутатка України, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. Як підкреслює політик, тим самим фактично повернуто довоєнну систему оподаткування.

Так, пункт 3 прикінцевих положень держбюджету на 2025-й рік передбачає призупинення на 2025-й рік дії низки раніше ухвалених законів і положень. Серед них, за словами політика, і той, який дає ФОП-ам право добровільно платити або не платити ЄСВ за себе протягом терміну дії всього воєнного часу і 12 місяців після його скасування.

«Право платити ЄСВ добровільно весь цей час було, і податкова неодноразово зазначала, що сплата ЄСВ впливає на зарахування страхового стажу», — підкреслює політик.

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Зазначимо, що зараз існує практика «купівлі» страхового стажу, зокрема за той період, який ФОП не платив ЄСВ. Для цього підприємець може піти одним із двох шляхів:

внести одноразово суму за весь стаж роботи, в розмірі не нижче ЄСВ на період купівлі цього стажу, помноженого на два, для 2024 року це 3520 гривень за кожен місяць страхового стажу;

укласти договір на строк щонайменше 1 рік із щомісячним внесенням суми ЄСВ не нижче на момент укладення договору, для 2024 року це 1760 гривень.

Зазначимо, що своєрідним «бонусом» для ФОП-ів у 2025-му році стане те, що сам розмір ЄСВ з 1 січня не зміниться. Відбудеться це через те, що проєктом держбюджету на 2025-й рік мінімальна зарплата в Україні залишиться такою ж — 8000 гривень. Таким чином за 1 місяць страхового стажу в 2025-му році доведеться внести 1760 гривень (22% від розміру мінімальної зарплати) або 5280 гривень за квартал.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чому не можна продати «зайвий» страховий стаж.

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