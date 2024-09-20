Сливове варення з шоколадом: ласуни будуть у захваті

Варення зі слив смакує й само по собі, й з додаванням різних фруктів. Як, наприклад, сливо-яблучно-апельсинове варення.

Але, мабуть, воно буде ще смачнішим, якщо додати у варення шоколад. Таким рецептом ділиться ресурс «Дача. Сад та город».

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Інгредієнти: 500 г стиглих слив без кісточок;

250−350 г цукру;

100 г води;

50 г гіркого шоколаду.

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Приготування: РЕКЛАМА Сливи помити, розрізати навпіл і прибрати кісточку. За бажанням можна нарізати сливи дрібніше, щоб зробити консистенцію варення одноріднішою.

Приготувати сироп: налити в каструлю воду, додати цукровий пісок і довести все до кипіння. Цукор повинен повністю розчинитися.

Коли сироп буде готовий, опустити в нього підготовлені сливи. Довести до кипіння, а потім зменшити вогонь до мінімуму. Періодично помішуючи, варити сливи протягом 20 хвилин.

Через зазначений час відправити до слив в сиропі поламаний на шматочки шоколад та варити ще 10 хвилин, помішуючи.

Коли сливове варення з шоколадом буде готово, розлити його в стерилізовані банки, щільно закрити кришками і укутати в рушники або плед. Коли банки охолонуть, прибрати їх до комори.

Раніше кулінарка Наталія Козоріз ділилася рецептом сливово-яблучного повидла.

Фото Pixabay

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