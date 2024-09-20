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Сливове варення з шоколадом: ласуни будуть у захваті

9:37 20 вересня 2024
Сливове варення

Варення зі слив смакує й само по собі, й з додаванням різних фруктів. Як, наприклад, сливо-яблучно-апельсинове варення.

Але, мабуть, воно буде ще смачнішим, якщо додати у варення шоколад. Таким рецептом ділиться ресурс «Дача. Сад та город».

Інгредієнти:

  • 500 г стиглих слив без кісточок;
  • 250−350 г цукру;
  • 100 г води;
  • 50 г гіркого шоколаду.

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Приготування:

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  • Сливи помити, розрізати навпіл і прибрати кісточку. За бажанням можна нарізати сливи дрібніше, щоб зробити консистенцію варення одноріднішою.
  • Приготувати сироп: налити в каструлю воду, додати цукровий пісок і довести все до кипіння. Цукор повинен повністю розчинитися.
  • Коли сироп буде готовий, опустити в нього підготовлені сливи. Довести до кипіння, а потім зменшити вогонь до мінімуму. Періодично помішуючи, варити сливи протягом 20 хвилин.
  • Через зазначений час відправити до слив в сиропі поламаний на шматочки шоколад та варити ще 10 хвилин, помішуючи.
  • Коли сливове варення з шоколадом буде готово, розлити його в стерилізовані банки, щільно закрити кришками і укутати в рушники або плед. Коли банки охолонуть, прибрати їх до комори.

Раніше кулінарка Наталія Козоріз ділилася рецептом сливово-яблучного повидла.

Фото Pixabay

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