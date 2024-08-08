Сливове варення з маленьким «секретом»: вас здивує незвичайне поєднання й неперевершений смак

Щоб приготувати смачний сливовий торт, потрібно мати якісне сливове варення. Найкраще за все приготувати його самостійно, адже це не потребує багато часу, а результат обов'язково буде вдалим.

Для такого варення знадобляться не тільки сливи, а ще й яблука та апельсини. Рецептом поділилися на сайті для жінок.

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Інгредієнти:

Сливи — 2 кг

Апельсини — 2 шт

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Яблука кислих сортів — 3−4 шт

Цукор — 1.5 кг (можна менше)

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Кориця — за бажанням.

Приготування:

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Фрукти помити й очистити від кісточок.

Нарізати часточками, шкірку з яблук не знімати. Апельсин очистити від цедри.

Фрукти перемолоти на м'ясорубці й залишити на годину.

Варити спочатку на середньому вогні, помішуючи.

Після закипання варити 20 хвилин. Пінку знімати.

Розкласти варення у стерильні банки й закрутити.

Варення дуже ароматне, смачне, в ньому немає надто солодкого присмаку.

А тим, хто любить яблучне варення, сподобається цей рецепт, а також рецепт яблучного повидла.

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