Сливове варення з маленьким «секретом»: вас здивує незвичайне поєднання й неперевершений смак
Щоб приготувати смачний сливовий торт, потрібно мати якісне сливове варення. Найкраще за все приготувати його самостійно, адже це не потребує багато часу, а результат обов'язково буде вдалим.
Для такого варення знадобляться не тільки сливи, а ще й яблука та апельсини. Рецептом поділилися на сайті для жінок.
Інгредієнти:
Сливи — 2 кг
Апельсини — 2 шт
Яблука кислих сортів — 3−4 шт
Цукор — 1.5 кг (можна менше)
Кориця — за бажанням.
Приготування:
Фрукти помити й очистити від кісточок.
Нарізати часточками, шкірку з яблук не знімати. Апельсин очистити від цедри.
Фрукти перемолоти на м'ясорубці й залишити на годину.
Варити спочатку на середньому вогні, помішуючи.
Після закипання варити 20 хвилин. Пінку знімати.
Розкласти варення у стерильні банки й закрутити.
Варення дуже ароматне, смачне, в ньому немає надто солодкого присмаку.
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